На борту атомного гиганта: как прошел визит Общественного совета при МО РФ в Североморск

На флагмане Северного флота тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», как в целом городе, своя жизнь. Служат на нем 910 человек. Офицеры, мичманы и матросы.

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В плотном графике Общественного совета при Минобороны России посещение военных частей и других объектов Северного флота как минимум в двух городах - в Мурманске и Североморске. За этой поездкой наблюдал корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

На флагмане Северного флота тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий», как в целом городе, своя жизнь. Служат на нем 910 человек. Офицеры, мичманы и матросы.

«Штаб Северного флота находится на одной из самых высоких точек Североморска. Отсюда открывается вид на всю бухту, где видны военные корабли. Именно Североморск является столицей нашего надводного и даже подводного флотов», - прокомментировал корреспондент.

Как рассказал председателю Общественного совета Павлу Гусеву командующий Северным флотом Александр Моисеев, сегодня так называемая «наплаванность» экипажей на военных кораблях и подлодках составляет в среднем по 200 дней в году. То есть в море свои задачи наши моряки выполняют две трети года! Тем более рядом граница со странами НАТО.

«Сильное впечатление произвела встреча с командующим Северным флотом Моисеевым. Очень грамотный, человек, который всю жизнь на флоте, имеет гигантский опыт. Он видит дальнейшие пути развития», - заметил Гусев.

Из окна кабинета командующего открывается вид на военные корабли, стоящие у причальных стенок и готовящиеся к новым походам в море. Разговор коснулся и семей моряков. Как живут и воспитывают детей военнослужащие, Общественный совет узнал, побывав в нескольких семьях с подарками.

Столица Северного флота - это еще точка прибытия и распределения солдат срочной службы, которые почти со всей страны приехали служить в береговых частях и, конечно, на военных кораблях. В пункте, где тестируют на состояние здоровья, молодые солдаты и матросы проводят всего двое суток - и сразу на обучение в Северодвинск. Получив там военную специальность, отправятся в свои части.

Земля Франца-Иосифа, а также вся Российская Арктика и Сахалин - это следующие пункты назначения Общественного совета при Минобороны России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов