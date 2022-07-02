В Запорожье заявили, что украинские боевики обстреляли грузовой поезд с продовольствием

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В Запорожской области украинские боевики обстреляли из гранатомета грузовой поезд, который перевозил продовольствие. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем боевики [президента Украины Владимира] Зеленского устроили очередной теракт. По предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием», - следует из сообщения.

По словам Рогова, сторонники киевского режима пытаются сорвать налаживание мирной жизни на освобожденной территории.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества. Кроме того, по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки.