МО РФ: ВСУ устроили склад оружия в Дворце детского творчества в Запорожье

По периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки.

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Украинские националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества. Кроме того, по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также в Краматорске в общежитии технологического техникума и помещениях гимназии № 1 боевики оборудовали казармы, а в парке «Юбилейный» разместили бронетехнику и артиллерию. А в Бахмуте в зданиях индустриального профессионального колледжа подразделения ВСУ развернули пункты временной дислокации, а рядом разместили бронетехнику, минометные позиции и артиллерию.

«Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности», - заключил Мизинцев.

Отметим, это далеко не первые подобные случаи. Ранее украинские националисты уже были замечены за тем, что в начале июня оборудовали огневые точки в медицинских учреждениях.

Материал подготовили: Сергей Лебедев и Николай Баранов.