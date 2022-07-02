В США опубликовали данные о зарплатах сотрудников администрации Байдена за год

Нулевой доход, исходя из отчетных данных, был зафиксирован у 24 человек.

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В Белом доме заявили, что годовой доход сотрудников администрации президента США Джо Байдена варьируется от нуля до 191,3 тысяч долларов.

Из отчета следует, что максимальный оклад из всех сотрудников администрации в размере 191,3 тысячи долларов зафиксирован у старшего политсоветника по транспорту Луизы Паевонски.

Далее за ней по уровню дохода 24 человека c окладом в 180 тысяч долларов. Среди них, в частности, оказались пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Нулевой доход зафиксирован у 16 представителей администрации Байдена. К ним, в частности, относятся старший политический советник по реформе системы медицинской помощи Джон Баркет, старший политический советник по общественному здоровью Седжал Хатхи.

В конце мая сообщалось, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%. Отмечалось, что 59% американцев не одобряют деятельность главы государства. Вместе с тем, поддержали работу Байдена на посту главы Штатов 36% респондентов. Согласно проведенному исследованию, это самый низкий уровень одобрения за весь период президентства Джо Байдена.