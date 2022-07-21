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Wirtualna Polska: польская молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины во Вроцлаве

Елизавета Потейчук
08:46 21.07.2022
Представители молодежной партии выступили против размещения украинских флагов на городском транспорте.
Wirtualna Polska: польская молодежь устроила акцию протеста из-за флагов Украины во Вроцлаве
© Фото: IMAGO, Matthias Wehnert, Globallookpress
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В польском городе Вроцлав представители молодежи устроили акцию протеста против флагов Украины, которые были размещены на общественном транспорте. Представители молодежи партии «Конфедерация польской короны» выступили с предложением подать петицию, согласно которой на транспорте должны появиться польские флаги.

«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительств», - цитирует издание Wirtualna Polskа слова активистов.

Вскоре к участникам протеста вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер и заявил, что именно он принимал решение о размещении флагов Украины на городском транспорте после консультации с мэром, пишет издание. Балавейдер подчекнул, что есть «только две стороны: либо за Россию, либо за Украину» и указал, что у него в кабинете также висит украинский флаг.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Варшаве пытаются скрыть экспансию Польши на Западную Украину. Начальник СВР отметил, что польское руководство планировало, что в сложившейся на геополитической арене ситуации ни Украина, ни США, ни Россия не смогут заметить, как Варшава методично готовится к захвату украинских территорий.

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