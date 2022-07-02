Восемь лет назад эта территория оставалась под контролем Украины, но ни Киев, ни международные организации не стали проводить расследования этого преступления.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Станице Луганская в ЛНР почтили память жертв в результате авиаудара 2014 года. В поселке отслужили панихиду по погибшим. Жертвами военной агрессии ВСУ стали двенадцать мирных жителей, в том числе пятилетний ребенок.

Восемь лет назад эта территория оставалась под контролем Украины, но ни Киев, ни международные организации не стали проводить расследования этого преступления. А пострадавшим и родственникам погибших не было выплачено ни компенсации, ни оказано какой-либо иной помощи.

В феврале 2022 года Станица Луганская перешла под контроль сил Луганской Народной Республики. В республике пообещали установить всех причастных к этой агрессии.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» показал, как украинские военные ведут огонь по центральным районам Донецка. На севере Донецкой Народной Республики в направлении Славянска украинские националисты просто уничтожают небольшие населенные пункты. Например, поселок Щурово. Обстрелы идут каждый день, без перерыва, по нарастающей. Люди просто не покидают подвалов домов.