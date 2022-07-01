Артиллерией по мирным: как украинские военные ведут огонь по центральным районам Донецка

На севере Донецкой Народной Республики в направлении Славянска украинские националисты просто уничтожают небольшие населенные пункты. Например, поселок Щурово. Обстрелы каждый день, без перерыва, по нарастающей. Люди просто не покидают подвалов домов.

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За ситуацией с обстрелами населенных пунктов Донбасса украинскими вооруженными формированиями следит корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Обстреливают сегодня города Донбасса и в том числе и Донецк. И не только окраины, но и центральные районы города. Вот мы сейчас в одном из таких, за это здание был прилет. Там начался пожар, горели хозпостройки. Пожар уже потушен. Это здание - Дворец молодежи, ему регулярно достается. Было несколько пожаров, несколько прилетов. Мы видим, в каком оно состоянии. Конечно, никакой молодежи тут давно нет. Воронки под ногами», - заметил корреспондент.

По словам Кольцова, наиболее серьезный обстрел сегодня - в Ясиноватой. Город находится под огнем украинской артиллерии уже вторые сутки. В Ясиноватой разрушены дома, горят пожары, есть раненые. Противник вел огонь по железнодорожной инфраструктуре и повредил пути.

Корреспондент отметил, что весь город можно накрыть из Авдеевки - оттуда до Ясиноватой всего около семи-восьми километров.

«Обстреливают сегодня ближайшие к линии фронта Киевский и Куйбышевский районы Донецка. В последнем сообщается о двух мужчинах, получивших осколочные ранения. Обстреливают из реактивных систем "Град" и в том числе из 155-миллиметровых гаубиц иностранного производства», - сообщил Павел Кольцов.

На севере Донецкой Народной Республики в направлении Славянска украинские националисты просто уничтожают небольшие населенные пункты. Например, поселок Щурово. Обстрелы каждый день, без перерыва, по нарастающей. Люди просто не покидают подвалов домов.

Корреспондент подчеркнул, что весь ущерб непрерывно фиксируется, в том числе сотрудниками Следственного комитета России, которые работают в Донбассе. И собранные материалы кладутся в основу дел о военных преступлениях.