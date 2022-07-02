Поляки вышли на массовые протесты из-за украинских беженцев

Местные жители недовольны поведением приезжих и говорят, что изрядно устали от них.

© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Жители польской столицы Варшавы вышли на массовые протесты из-за большого притока беженцев с Украины. Местные жители недовольны поведением приезжих и говорят, что изрядно устали от них.

«Тут есть Польска, не Укрополь!» — скандировали вышедшие на улицу поляки. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.

Напомним, накануне в Польше решили отменить пособия на прибывших в конце февраля беженцев с Украины. В тоже время государство продолжит покрывать расходы на прибывших с Украины инвалидов, беременных женщин, матерей с маленькими детьми.