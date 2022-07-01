В Польше отменяют пособия на прибывших в конце февраля беженцев с Украины

В тоже время государство продолжит покрывать расходы на прибывших с Украины инвалидов, беременных женщин, матерей с маленькими детьми.

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Граждане Польши, приютившие у себя украинских беженцев в конце февраля и исчерпавшие установленный законом 120-дневный срок, с 1 июля перестанут получать выплаты от государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление польского замминистра внутренних дел Павла Шефернакера.

Шефернакер подчеркнул, что речь идет только о тех украинцах, которые находятся в Польше более четырех месяцев. Меры связаны с тем, что многие беженцы адаптировались в стране и могут работать, другие возвращаются к себе в страну.

Сейчас поляки, которые предоставляют жилье и питание бежавшим в Польшу гражданам Украины, получают компенсацию в размере 40 злотых в сутки. Изначально помощь предусматривалась на 60 дней. Затем этот срок был продлен еще на два месяца.

Между тем остаются категории лиц, которые являются исключениями. К ним относятся инвалиды, беременные женщины, матери с маленькими детьми, а также с несколькими детьми. Помимо отмены выплат, в Польше перестает действовать введенный ранее во многих городах бесплатный проезд на общественном транспорте.

Накануне, глава СВР Сергей Нарышкин заявил о планах Польши расчленить Украину. По его словам, Варшава планирует разместить на западе Украины свой миротворческий контингент.