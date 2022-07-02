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На Эмбер Херд подали в суд из-за двух йоркширских терьеров

Сергей Лебедев
16:13 02.07.2022
Актриса могла соврать про обстоятельства, при которых ввезла в Австралию собак.
На Эмбер Херд подали в суд из-за двух йоркширских терьеров
© Фото: amberheard, Instagram*
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Американская актриса Эмбер Херд снова предстанет перед судом. На этот раз в ее обвиняют в Австралии за дачу ложных показаний при нарушении правил ввоза собак в 2015 году. Тогда кинозвезда прилетела в страну с уже экс-мужем Джонни Деппом и привезла с собой двух йоркширских терьеров по кличке Бу и Пистол. Актриса сразу же призналась в подделке проездных документов и выплатила штраф в 10 тысяч австралийских долларов.

Однако в прошлом году власти снова начали расследование в отношении Эмбер Херд. Не исключено, что она могла соврать про обстоятельства, при которых собак ввезли в страну. Следователи взяли за основу показания бывшего управляющего имущества Джонни Деппа. Он сказал, что актриса заставила его соврать под присягой и подтвердить, что она не знала правил ввоза домашних животных.

Напомним, недавно Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд. Разбирательства начались после того, как актриса обвинила экс-супруга в домашнем насилии. Суд присяжных признал бывшую супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Актеру была присуждена компенсация в размере десяти миллионов долларов и пяти миллионов долларов в качестве штрафных санкций.

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