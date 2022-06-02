Признанная виновной Эмбер Херд назвала решение суда «разочарованием для всех женщин»

Актриса пожаловалась на то, что «потеряла право как американки говорить прямо и открыто».

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Бывшая жена американского актера Джонни Деппа Эмбер Херд выразила свое разочарование решением суда присяжных, который признал ее виновной в клевете на бывшего мужа за опубликованный материал о сексуальном насилии.

«Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», - говорится в сообщении актрисы, которое опубликовал ее представитель.

Также она сказала, что ещё больше разочарована тем фактом, что этот вердикт значит для других женщин. Актриса указала на то, что «это решение возвращает время, когда девушек порицали и унижали за публичные высказывания о проблемах».

Кроме того, Херд посетовала на то, что «потеряла право как американки говорить прямо и открыто», подчеркнув, что адвокаты Джонни Деппа сумели заставить присяжных проигнорировать вопросы свободы слова и приведенные актрисой доказательства.

Напомним, в ходе судебного процесса, который продолжался полтора месяца, суд присяжных признал бывшую супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Актеру была присуждена компенсация в размере десяти миллионов долларов и пяти миллионов долларов в качестве штрафных санкций.