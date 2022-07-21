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Минюст США планирует приравнять к мафии уклоняющихся от санкций в адрес РФ

Елизавета Потейчук
06:41 21.07.2022
В ведомстве указали на необходимость получения разрешения относиться к нарушителям как к мафии в прошлом, чтобы можно было преследовать «всю сеть».
Минюст США планирует приравнять к мафии уклоняющихся от санкций в адрес РФ
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Заместитель главы минюста США Лиза Монако заявила, что ведомство обратилось к конгрессу с просьбой разрешить бороться с организациями, которые уклоняются от антироссийских санкций, как с мафией. Политик отметила, что американскому минюсту необходимо получить разрешение относиться к нарушителям как к мафии в прошлом, чтобы можно было преследовать «всю сеть».

«Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. Позволить нам относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», - приводит РИА Новости слова Монако.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые санкции США в адрес РФ не достигнут цели. По словам дипломата, угроза санкций лишь укрепила решимость Москвы действовать согласно намеченному курсу.
 

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