В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД заявили, что новые санкции США в адрес РФ не достигнут цели

Елизавета Потейчук
08:22 20.07.2022
По словам Марии Захаровой, угроза санкций лишь укрепила решимость Москвы действовать согласно намеченному курсу.
В МИД заявили, что новые санкции США в адрес РФ не достигнут цели
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что Вашингтон введет новые ограничительные меры в адрес Москвы в случае вхождения районов Украины в состав РФ.

По словам дипломата, Штаты и без этого фактора вводили и вводят санкции в отношении Москвы, поэтому очередная угроза не достигла цели.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», - написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что ответные санкции России могут быть весьма болезненными для западных стран. Биричевский указал, что страны Запада изнуряют свою экономику, вводя ограничительные меры в отношении России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:00 Армия
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
05:40 Армия
Видео
Контрбатарейная борьба: как артиллерия НМ ЛНР наносит удары по позициям ВСУ
04:29 В стране и мире
Die Welt: глава ЕК хочет принудить страны Евросоюза экономить газ
05:05 Армия
Видео
Российские военные доставили десять тонн гуманитарной помощи в отдаленные районы Лисичанска
02:24 В стране и мире
Видео
Раскаленная Европа: как континент справляется с жарой на фоне энергокризиса
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.