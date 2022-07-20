В МИД заявили, что новые санкции США в адрес РФ не достигнут цели

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома о том, что Вашингтон введет новые ограничительные меры в адрес Москвы в случае вхождения районов Украины в состав РФ.

По словам дипломата, Штаты и без этого фактора вводили и вводят санкции в отношении Москвы, поэтому очередная угроза не достигла цели.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят «новые санкции» и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», - написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что ответные санкции России могут быть весьма болезненными для западных стран. Биричевский указал, что страны Запада изнуряют свою экономику, вводя ограничительные меры в отношении России.