Марочко заявил, что боевая операция проходит в центре Лисичанска

Он подчеркнул, что после освобождения Лисичанска выход к административным границам ЛНР состоится в кратчайшее время. Более того, по словам офицера, можно будет говорить об освобождении всей территории Республики.

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На данный момент идет боевая операция в центре Лисичанска, украинские военные массово сдаются в плен. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Могу сразу сказать, что подразделения ВСУ в Лисичанске деморализованы, у них потеряно управление, и сейчас идет либо массовая сдача в плен, либо ликвидация данных боевиков», - рассказал «Звезде» офицер.

Марочко отметил, что в окрестностях Лисичанска уже установлены флаги Победы. И это подтверждает, что город полностью заблокирован. Он напомнил об устоявшейся традиции воздвигать во всех освобожденных населенных пунктах Знамя Победы.

«Местное население действительно радо тому, что наконец-то пришла освободительная армия, и они больше не будут терпеть те издевательства, что терпели 8 лет», - добавил офицер НМ ЛНР.

Он выразил мнение, что после освобождения Лисичанска выход к административным границам ЛНР состоится в кратчайшее время. Более того, по словам офицера, можно будет говорить об освобождении всей территории Республики.

Ранее Андрей Марочко рассказал «Звезде», что Народная милиция Луганской Народной Республики и Вооруженные силы Российской Федерации заняли все стратегически важные высоты города Лисичанск. Он отметил, что на данный момент подразделения ВФУ, которые находятся в Лисичанске, лишены всяческой возможности выйти из данного населенного пункта.