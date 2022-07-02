В стране и мире Марочко сообщил, что ВСУ в Лисичанске находятся в окружении Максим Крюков По словам офицера НМ ЛНР, подразделения украинских войск, находящиеся в Лисичанске, лишены всяческой возможности выйти из данного населенного пункта. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Народная милиция Луганской Народной Республики и Вооруженные силы Российской Федерации заняли все стратегически важные высоты города Лисичанск. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Сегодня совместными усилиями Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняты последние стратегически важные высоты, которые позволяют говорить о том, что населенный пункт Лисичанск находится в полном окружении», - сказал он. Марочко добавил, что на данный момент подразделения ВФУ, которые находятся в Лисичанске, лишены всяческой возможности выйти из данного населенного пункта. Ранее в Минобороны России заявили о взятии под контроль Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, шахты Матросская, Желатинового завода и населенного пункта Тополевка. Игорь Конашенков рассказал о тяжелых потерях, которые несет украинская сторона. Так, согласно заявлению представителя российского военного ведомства, в одной Верхнекаменке погибли более 120 украинских военных, а в Верхнекаменском убиты 70 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика