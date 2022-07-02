«Союзмультфильм» снимет картину по последним эскизам Леонида Шварцмана

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Московский музей анимации

Киностудия «Союзмультфильм» строила большие планы на будущее сотрудничество с Леонидом Шварцманом. Даже в возрасте 101 года он рисовал эскизы к новому мультфильму. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала генеральный директор Московского музея анимации Лариса Выборгова.

«Недавно общались, так как начинали делать проект, он выступал художником-постановщиком. Он был почетным директором. Это все было до того, как он попал в больницу. Возраст, вы же понимаете, 30 августа 102 года ему должно было исполниться. Сложно сказать пока о причинах, скорее всего, одного какого-то диагноза нет», - сказал она.

Также гендиректор сообщила, что у Шварцмана не было детей, а в прошлом году ушла из жизни его супруга Татьяна Владимировна Домбровская, которая тоже была художником «Союзмультфильма». Однако, по ее словам, он никогда не был одинок, у него были близкие семьи, Леонид Аронович много общался с коллегами.

«В последний раз когда общались, у него было боевое настроение, он нам еще в мае рисовал эскизы к новому мультфильму, который мы теперь, конечно, обязательно снимем. Леонид Аронович был бодрый, мы даже строили планы на будущее. Все это неожиданно для нас произошло», - отметила Выборгова.

Сегодня стало известно, что на 102-м году жизни скончался режиссер-мультипликатор и почетный директор компании «Союзмультфильм» Леонид Шварцман. О причинах смерти художника-постановщика пока неизвестно. Дата и время прощания будут объявлены позже.