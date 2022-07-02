Продукты, лекарства и игрушки: в Харьковской области разгрузили почти 70 тонн гумпомощи из России

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Конвои с гуманитарной помощью в города и села Харьковской области приходят еженедельно. Грузовики следуют плотной колонной в сопровождении бронемашин военной полиции ВС РФ. С каждым новым рейсом все больше становится понятно, что опасаться тут нечего. Люди ждут машины с самого утра, чтобы как можно раньше начать разгрузку. Все механизмы давно отлажены: прием груза, учет и сортировка теперь не занимают много времени. С каждым разом все больше людей добровольно принимают участие в общем деле.

Вот и сейчас, почти 70 тонн гуманитарной помощи были разгружены меньше, чем за час. Все благодаря добровольцам - их десятки, они приходят сюда, чтобы помочь разгрузить коробки с консервами, маслом, крупами, мешки с мукой. Все это будет расфасовано, гуманитарная помощь в равных долях достанется жителям городов и окрестных сел. Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. На пунктах выдачи заранее формируют пакеты с продуктами. Люди приходят ранним утром, чтобы занять очередь. Получают на себя и близких - все по спискам и официальным бумагам.

В индивидуальный набор гуманитарной помощи входят обязательно рыбные и мясные консервы, печенье, пачка спагетти, два килограмма муки, есть масло и вариация на тему салата - это морская капуста. Таких пакетов здесь, в центре выдачи, заготовлено больше тысячи. Семьсот из них выдадут уже сегодня.

Вместе с продуктами люди получают медикаменты, игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги. Чтобы не подвергать опасности местных жителей и не попасть под обстрел ВСУ, раздача гуманитарной помощи разделена по районам. Продуктовые наборы привозят старшим по районам и уже они адресно или в назначенном месте получают продукты не создавая большие очереди.

Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки. Постепенно оживают рынки и городские службы. Вместе с военными люди восстанавливают инфраструктуру и верят, что скоро все закончится, а в города и села вернется привычная мирная жизнь.