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Раздать нуждающимся: как ВС РФ помогают жителям Харьковской области с гумпомощью

Михаил Аброськин
15:56 09.06.2022
Люди нуждаются буквально во всем, начиная от хлеба, сахара, заканчивая бытовой химией и медикаментами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Харьковскую область едет российская гуманитарная помощь. Колонна КАМАЗов летит, не сбавляя хода даже на поворотах. Этих «посылок» жители уже заждались. Зевак и попрошаек здесь нет. Каждый, кто оказывается рядом, считает своим долгом помочь разгрузке, и делает это вовсе не из корыстных интересов.

«Нас никто не гонит, мы рассказываем соседям и друг другу, братьям, и там как сарафанное радио. Сейчас же телефоны не работают, света нет. И вот люди идут, получают. Бывает, что даже отдаем гуманитарку. Я, вот, отдавал свою бабушкам», - рассказал доброволец Сергей.

Люди нуждаются буквально во всем, начиная от хлеба, сахара, заканчивая бытовой химией и медикаментами. Многого не просят, ведь в домах нет и самого простого.

Часть магазинов закрылись, поскольку нечем торговать. К тому же в городе уже месяц нет электричества, поэтому хранить продукцию негде, холодильники не работают. Однако на местном рынке найти можно практически все, что угодно. В ходу и гривны, и рубли. Но продавцов явно больше, чем покупателей, поскольку у людей просто нет денег, чтобы приобрести необходимое. Но даже так никто не унывает, все верят в лучшее.

«Я надеюсь, что мы с Россией будем очень сильно дружить. Ой, я так волнуюсь. Спасибо всем, российскому народу, что они нам предоставили эту гуманитарную помощь», - сказал руководитель добровольческого отряда Cергей.

Эта поставка продовольствия – одна из самых крупных за все время военной спецоперации. Но военные уже сейчас формируют новые партии грузов с оглядкой на просьбы населения. Люди верят, что рано или поздно бои закончатся, и город сможет вернуться к прежней жизни, и уже сегодня делают все, чтобы приблизить этот день.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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