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Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым Домом

Виктория Ивашечкина
08:15 02.06.2022
Накануне в администрации США подтвердили проведение наступательных киберопераций против РФ.
Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым Домом
© Фото: Sergey Smirnov, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты между Кремлем и администрацией США на данный момент фактически отсутствуют.

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее в Белом доме подтвердили проведение наступательных киберопераций против России. Представитель администрации США Карин Жан-Пьер заявила, что данные действия не противоречат заявлениям президента страны Джо Байдена о нежелании вступать в прямую конфронтацию с Москвой.

Накануне сообщалось, что американские спецслужбы якобы провели против России наступательные, оборонительные и информационные операции. В чем они заключались, глава Киберкомандования ВС США Пол Накасоне не рассказал.

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