В Мариуполе скоро заработает завод по производству блоков для постройки домов

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В Мариуполе строится завод по производству блоков для постройки жилых домов, а также основан завод по производству бетона со своими лабораториями.

«Строится жилой комплекс 12-ти и 5-ти этажных домов на 2500 человек. Уже построены 2-е и 3-и этажи, на первых этажах готовы квартиры под ключ. К ноябрю будет сдан комплекс полностью. Материал для стройки был завезен из России, его хватает. Там же было очищено от завалов переделано помещение под завод по производству блоков. На той же территории был основан завод по производству бетона, со своими лабораториями для проверки качества этого бетона», - сообщил корреспондент телеканала «Звезда».

Ранее Министерство информации Донецкой Народной Республики заявило, что жителям Мариуполя, дома которых получили повреждения во время боевых действий, жилье будет восстановлено бесплатно. Уточняется, что подрядчики должны закрыть тепловой контур, а также заменить поврежденную кровлю, двери и внутренние коммуникации в тех домах, повреждение которых оценивается менее чем на 30%.