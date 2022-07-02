Кириенко передал орден Мужества вдове Моторолы

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Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове бойца Арсена Павлова, известного как Моторола. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Перед строем бойцов "Спарты" первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вручил награду Елене Павловой - супруге Моторолы», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, Арсен Павлов - настоящий русский воин, пример мужества и героизма. В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Моторолы орденом Мужества посмертно.

Напомним, командир батальона «Спарта» с позывным Моторола погиб 16 октября 2016 года в Донецке. В лифте дома, где он проживал, сработало взрывное устройство. Моторола получил известность и статус одного из лидеров ополчения практически сразу после начала боевых действий в Донбассе весной 2014 года.