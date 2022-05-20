Путин наградил орденом Мужества погибшего в 2016 году комбата Моторолу

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в 2016 году командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторола) орденом Мужества посмертно.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно)», - говорится в документе.

Командир батальона «Спарта» Арсен Павлов с позывным Моторола погиб 16 октября 2016 года в Донецке. В лифте дома, где он проживал, сработало взрывное устройство.

Моторола получил известность и статус одного из лидеров ополчения практически сразу после начала боевых действий в Донбассе весной 2014 года.