Армия Выпустили полный боекомплект: кадры работы российских РСЗО «Град» под Угледаром Анна Касаткина В районе Угледара сообщается о серьезных боях, в которых задействованы танковые подразделения. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Расчеты реактивных системы залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удар под Угледаром в Донецкой народной республике. За работой артиллеристов наблюдал корреспондент «Звезды» Иван Иванников. После залпов расчеты РСЗО быстро меняют позиции. На сборы - меньше минуты. «В направлении Угледара боевая машина "Град" отработала полный боекомплект. Покинула позиции, следом уезжает КамАЗ экипажа», - рассказывает корреспондент. В районе Угледара сообщается о серьезных боях, в которых задействованы танковые подразделения. Ранее корреспондент «Звезды» показал РСЗО «Град» во время пуска снарядов по позициям Вооруженных сил Украины с максимально близкого расстояния. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика