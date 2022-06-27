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Дрожь земли: как вблизи выглядит залп РСЗО «Град»

Михаил Аброськин
05:55 27.06.2022
Перед пуском снаряды оснащают особым взрывателем, таймер которого устанавливается на определенную дальность.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» оказался в непосредственной близости от реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ВС РФ во время пуска снарядов по позициям ВСУ на Украине. Военнослужащие использовали данные разведки с беспилотников.

От места пуска до цели всего несколько километров, поэтому отстрелявшись российские военные меняют позицию. Это выводит личный состав и технику из под возможного ответного удара.

Бойцы работают днем и ночью с разных дистанций. По противнику бьют фугасными и осколочными снарядами. Ударная волна и осколки разлетаются на сотни метров, уничтожая укрепления и бронетехнику противника.

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