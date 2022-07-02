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В память о Мотороле в Коми установили мемориальную доску

Анна Назайкина
13:29 02.07.2022
Сегодня стало известно, что замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова.
© Видео: VK, pressrkomi © Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
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В республике Коми на здании ухтинской школы установили Мемориальную доску в честь комбата «Спарты» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Герой ДНР родился и вырос в городе Ухта, здесь он закончил среднюю образовательную школу № 13.

© my_uhta, Вконтакте

Сегодня стало известно, что замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова. Ранее соответствующий указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Комбат с позывным «Моторола» погиб 16 октября 2016 года в Донецке. В лифте дома, где он проживал, произошел взрыв. В ДНР в гибели героя республики обвинили украинские спецслужбы, подконтрольные киевскому режиму.

«Моторола» получил известность и статус одного из лидеров ополчения восемь лет назад, когда начались события на Украине 2014 года.

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