В память о Мотороле в Коми установили мемориальную доску

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Сегодня стало известно, что замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова. Ранее соответствующий указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Комбат с позывным «Моторола» погиб 16 октября 2016 года в Донецке. В лифте дома, где он проживал, произошел взрыв. В ДНР в гибели героя республики обвинили украинские спецслужбы, подконтрольные киевскому режиму.

«Моторола» получил известность и статус одного из лидеров ополчения восемь лет назад, когда начались события на Украине 2014 года.