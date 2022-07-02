В память о Мотороле в Коми установили мемориальную доску
Сегодня стало известно, что замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал орден Мужества вдове Арсена Павлова.
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В республике Коми на здании ухтинской школы установили Мемориальную доску в честь комбата «Спарты» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Герой ДНР родился и вырос в городе Ухта, здесь он закончил среднюю образовательную школу № 13.
В ДPУГИХ CMИ
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