В Минэкономразвитии рассказали о массовом переезде компаний в офшоры РФ

По словам замминистра экономразвития России, в основном переезжают холдинговые структуры с Кипра, Багамских островов, из Латвии и Нидерландов.

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В российские офшоры переехали 32 компаний с конца февраля текущего года. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Как передают «Известия», с начала года число компаний, переехавших в Российскую Федерацию составило 34.

По словам Торосова, в основном переезжают холдинговые структуры с Кипра, Багамских островов, из Латвии, Нидерландов. Из последней страны переезд напрямую невозможен и осуществляется через транзит, чаще всего на Кипре.

«Режим САР в данный момент пользуется большой популярностью, по итогам 2022 года может быть больше 100 резидентов», - заявил Торосов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что ситуация в экономике Российской Федерации складывается лучше, чем ожидал Запад от своих санкций. По словам Пескова, ситуация в отечественной экономике осложняется недружелюбным окружением.