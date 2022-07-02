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Турецкий «Байрактар» на испытаниях запустил ракету с лазерным наведением

Анна Касаткина
13:20 02.07.2022
Боеприпас подобного рода впервые установили на беспилотник.
Турецкий «Байрактар» на испытаниях запустил ракету с лазерным наведением
© Фото: Alba Cambeiro, KeystonePressAgency, globallookpress
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Ударный беспилотник «Байрактар Акынджи» (Bayraktar AKINCI) запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на компанию-разработчика дрона Baykar.

БПЛА 1 июля взлетел с авиабазы «Чорлу» в провинции Текирдаг на северо-западе Турции. На высоте 30 тысяч футов (9,1 км) выпустил крылатую ракету с лазерным наведением. Система наведения GÖZDE разработана турецкими специалистами. Ракета успешно поразила цель условного противника.

Отмечается, что боеприпас подобного рода, ранее использовавшийся пилотируемой авиацией, впервые установили на беспилотник. Процесс интеграции турецких боеприпасов на БПЛА планируют продолжать в координации с управлением оборонной промышленности при администрации президента страны.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов заявил, что российские дроны по своим параметрам не уступают турецким «Байрактарам».

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