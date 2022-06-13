Борисов заявил, что российские БПЛА не уступают турецким «Байрактарам»

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Россия динамично развивается в направлении беспилотных летательных аппаратов. Об этом в беседе с РБК заявил заместитель председателя правительства России по вопросам ОПК Юрий Борисов.

«Имеем практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», - отметил он.

По словам вице-премьера, оборонно-промышленный комплекс будет наращивать серийное производство БПЛА. Борисов обратил внимание, что по своим параметрам российские дроны не уступают «Байрактарам», которые были так сильно разрекламированы и которые Украина закупила у Турции.

Кроме того, заместитель председателя правительства РФ рассказал, каким образом российское высокоточное оружие показало себя в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что в боевой обстановке отечественному вооружению удалось продемонстрировать свои высокие характеристики.

Ранее военнослужащий ВС РФ рассказал, как «Орланами-10» поражаются вражеские цели на Украине. С помощью многофункционального БПЛА удается не только вести воздушную разведку и находить цели, но и поражать вражеские объекты.