Боевые «Тюльпаны»: кадры работы самоходных минометов ВС РФ в ходе спецоперации

Расчеты самоходного орудия как скальпелем вырезают ключевые узлы ВСУ: укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Расчет выводит установку на самое острие. Это тактика работы «Тюльпана». Разведка дает координаты цели, операторы наших беспилотников обозначают минометчикам безопасный маршрут, ПВО прикрывает от обстрелов украинских РСЗО.

Нервы у расчета железные. До позиций ВСУ в лучшем случае несколько километров. Но никакой суеты и спешки. Ребята разворачивают ствол, фиксирует установку, наводятся.

На этой огневой нужно отработать несколько целей. Пять, шесть, девять километров. У «Тюльпана» нет понятия «пристрелочные залпы». Каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат. Расчет самоходки как скальпелем вырезает ключевые узлы ВСУ: укрепрайоны, склады с боеприпасами и горючим. При этом, исключается разрушение находящихся рядом объектов гражданской инфраструктуры: мостов, заводских цехов, деревенских ангаров и ремонтных мастерских.

Установка готова к работе. Но, разведка просит подождать. Цель - пункт наведения ВСУ хорошо замаскирован, есть несколько «обманок» - муляжей. Старший офицер батареи Александр объясняет, что траектория полета мины «Тюльпана» принципиально отличается от снарядов РСЗО и ствольной артиллерии. Поэтому и задачи установка выполняет уникальные.

«У нас имеются другие задачи. Есть вероятность что противник находится на обратных скатах, высотах, в окрестностями каких-то домов, зданий. Наша задача их поражать», - объясняет старший офицер на батарее 2С4 «Тюльпан» Александр.

Позиций за смену минометчики меняют до десятка. Соответственно и целей поражается минимум столько же. Сколько объектов уничтожили за время проведения спецоперации, наши ребята не знают. Говорят, что принципиальное решение не вести подсчет. Не хотят устраивать соревнование между расчетами. Объясняют - это не игрушки, серьезная взрослая мужская работа. Делаем общее дело.

Ранее на «Звезде» показали, как артиллерия Народной милиции Луганской Народной Республики наносит удары по позициям Вооруженных сил Украины.