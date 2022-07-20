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Контрбатарейная борьба: как артиллерия НМ ЛНР наносит удары по позициям ВСУ

Валентин Гвоздев
05:40 20.07.2022
Активное наступление на позиции националистов на открытой местности невозможно, поэтому основную роль на этом направлении сейчас играет именно артиллерия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Земля содрогается под ногами от выстрела 152-х миллиметровой гаубицы. Несколько секунд на заряжание, и очередной снаряд с характерным гулом уходит на позиции националистов.

Так ведется контрбатарейная борьба. На каждый снаряд выпущенный со стороны ВСУ, артиллерия Народной милиции отвечает тремя-четырьмя. Продвижение на северском направлении идет каждый день, несмотря на отчаянное сопротивление.

«Продвигаемся медленно, но уверенно, зачищаем все», - рассказывает командир 2-й гаубичной казачьей батареи Народной милиции ЛНР Егор Абумов.

Командир казачьей батареи Егор Абумов в ополчении с 2014-го года. Военному делу пришлось учиться практически с нуля, зато сейчас его батарея одна из лучших на фронте.

Команда открыть огонь поступает внезапно. Как только разведка засекает противника, координаты тут же передают артиллерии. От получения координат до выстрела проходит всего несколько секунд.

Как только цель уничтожена, орудие нужно замаскировать.

Маскировке орудий бойцы уделяют максимум внимания. Чтобы укрыть от посторонних глаз 152-х миллиметровую гаубицу, требуется не более 30-ти секунд. Маскируют и сами позиции, для этого используют стреляные гильзы.

Таким образом, вокруг позиций появляются целые рощи, которые надежно скрывают батарею и от диверсионно-разведывательных групп, и беспилотников противника.

На другом направлении, под Артемовском, на позициях стоят реактивные системы залпового огня «Град». Это так называемое дежурство по цели.

Отсюда до позиций националистов меньше 10-ти километров. По данным разведки, ожидается передвижение крупной группы противника. Расчеты «Градов» уже взяли на прицел трассу и теперь только ждут команду «Огонь».

То есть, планы противника известны, установки наведены, осталось дождаться подтверждения с беспилотника и нанести удар. Такая тактика не оставляет боевикам ВСУ ни единого шанса.

Активное наступление на позиции националистов на открытой местности невозможно, поэтому основную роль на этом направлении сейчас играет именно артиллерия.

Ранее на телеканале «Звезда» показали, как российские РСЗО ровняют с землей позиции украинских военных. На кадрах видно, как реактивные снаряды один за другим срываются с направляющих и устремляются ввысь и вперед, навстречу позициям украинских военных, чтобы сровнять их с землей.

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