Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники, заявили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВС РФ поразили базу с вооружением ВСУ на территории тракторного завода в Харькове. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков», - сказал он.

Официальный представитель военного ведомства добавил, что в результате ударов российской авиации удалось уничтожить до тридцати человек личного состава, а также до десяти единиц бронетанковой и автомобильной техники.

По данным МО РФ, в общей сложности с момента начала проведения специальной военно операции по защите Донбасса Вооруженных силам Российской Федерации удалось уничтожить 3 886 украинских танков и других боевых бронемашин.

Сегодня Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 российских ВКС по замаскированным вражеским позициям и бронетехнике.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.