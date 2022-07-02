ВС РФ поразили базу с вооружением ВСУ на территории тракторного завода в Харькове
ВС РФ поразили базу с вооружением ВСУ на территории тракторного завода в Харькове. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков», - сказал он.
Официальный представитель военного ведомства добавил, что в результате ударов российской авиации удалось уничтожить до тридцати человек личного состава, а также до десяти единиц бронетанковой и автомобильной техники.
По данным МО РФ, в общей сложности с момента начала проведения специальной военно операции по защите Донбасса Вооруженных силам Российской Федерации удалось уничтожить 3 886 украинских танков и других боевых бронемашин.
Сегодня Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 российских ВКС по замаскированным вражеским позициям и бронетехнике.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.