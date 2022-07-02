По замаскированным позициям: кадры боевой работы Су-25 ВКС России в ходе спецоперации
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Экипажам штурмовой авиации необходимо было выполнить задачи по уничтожению военных объектов и техники подразделений Вооруженных сил Украины.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения были ликвидированы замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских подразделений.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию летательных аппаратов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Ранее летчик штурмовика Су-25 рассказал об успешном выполнении стрельб неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по целям в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что штурмовики поддерживают Сухопутные войска с воздуха. Экипажи Су-25 летают парами, помогая наземным силам продвигаться вперед.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.