Путин заверил, что Россия будет помогать мирному населению ЛДНР

© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Вся Россия будет помогать детям и взрослым из Донецкой и Луганской Народных республик, но на восстановления в них порядка потребуются годы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на встрече с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена».

«Вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях, нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы для того, чтобы привести все в порядок, но мы сделаем это обязательно», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос 13-летней Александры из Донецка.

Ранее Владимир Путин подписал указ, которым для жителей Луганской и Донецкой народных республик и Украины вводится упрощенный порядок получения гражданства РФ. Кроме того, в указе речь идет о жителях вышеперечисленных стран без гражданства, которые постоянно проживали на данных территориях и в том числе ранее имели гражданство РФ и оформили выход из него в установленном порядке.