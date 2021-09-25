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Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС

Виктория Ивашечкина
04:39 25.09.2021
Нынешний рекорд по числу российских выходов с был установлен в 2013 году.
Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
© Фото: Роскосмос vk
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Российские космонавты в 2022 году могут установить рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта МКС - девять.

Уточняется, что нынешний рекорд по числу российских выходов с МКС был установлен в 2013 году. Тогда их было шесть.

Согласно программе, в 2022 году намечаются девять выходов по российской программе: с января по ноябрь.

Ранее сообщалось, что российским космонавтам на МКС предстоит до конца 2022 года совершить 10 выходов, передает РИА Новости.

В нескольких выходах, помимо российских космонавтов, предстоит участвовать европейским астронавтам Маттиасу Мауреру и Саманте Кристофоретти.

В начале сентября российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали шестичасовой выход в открытый космос с борта МКС.

Космонавты 9 сентября открыли выходной люк модуля «Поиск» на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить ряд работ по интеграции нового модуля «Наука».

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