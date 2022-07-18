МО РФ: украинские боевики поджигают поля с зерном в четырех областях, чтобы обвинить в этом ВС РФ

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Украинские военные в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях поджигают поля в зерновыми культурами, чтобы в дальнейшем обвинить в этом российские Вооруженные силы. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, отметив, что украинские боевики пренебрегают благополучием собственного народа.

«Несмотря на угрозу продовольственного кризиса и пренебрегая благополучием собственного народа, киевские власти проводят очередные провокации на объектах сельского хозяйства для обвинения российских военнослужащих... в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», - заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ обстреляли центральный рынок в Славянске для обвинения ВС РФ в якобы неизбирательных ударах. Сообщается, что обстрелы проводятся для создания в городе антироссийских настроений.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов