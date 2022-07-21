МИД России внес 39 сотрудников силовых структур Австралии в стоп-лист

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Министерство иностранных дел Российской Федерации составило список людей, в отношении которых Россия вводит персональные санкции. В него попали 39 человек, являющихся представителями австралийских силовых структур, пограничной службы и компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии. Заявление о персональных санкциях министерство разместило на своем сайте.

«В порядке ответа на принятое ранее решение официальной Канберры о введении санкций по австралийскому аналогу "Закона Магнитского" Российская Федерация на основе взаимности дополнительно вносит в национальный "стоп-лист" 39 человек из числа представителей силовых структур, пограничной службы, а также компаний-подрядчиков оборонного сектора Австралии», - сообщили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал запрет ввоза российского золота в страну. Также он пообещал расширить список российских граждан, попадающих под персональные санкции, в который входят бизнесмены и министры.