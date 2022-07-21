WSJ: ЕС заблокировал предложение ввести санкции против производителя титана из РФ
В Франции и других странах опасаются ответного прекращения поставок российского титана.
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В Евросоюзе заблокировали предложение ввести санкции против российской металлургической компании «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим производителей титана в мире. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
По данным источников издания, Франция и несколько других стран выразили опасения, что включение компании в новый пакет санкции может привести к тому, что Россия прекратит экспорт титана в Европу.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что поступающая по трубопроводу российская нефть не включена в шестой пакет санкций Евросоюза против России.