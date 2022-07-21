В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме объяснили заявление Байдена о том, что у него рак

Марина Крижановская
02:00 21.07.2022
Отмечено, что 79-летний президент США оговорился, использовав глагол в настоящем времени, говоря о своем опыте лечения рака кожи в давние времена.
В Белом доме объяснили заявление Байдена о том, что у него рак
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

В Белом доме прокомментировали ситуацию, связанную с заболеванием президента США Джо Байдена. Было отмечено, что президент страдал от онкологии кожи в прошлом времени. Информацию опубликовал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Его слова приводят «Известия».

«Ознакомьтесь с медицинской справкой Байдена. До того, как он стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи», - парировал он на заявления о якобы объявленном Байденом новом случае заболевания.

Бейтс пояснил, что 79-летний президент США оговорился, использовав глагол в настоящем времени. На самом деле Байден имел в виду свой опыт лечения рака кожи в давние времена.

Ранее экс-президент США Барак https://tvzvezda.ru/news/2022714822-f1707.html Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях Джо Байдена. Обама назвал заявление медика дешевым выпадом и счел оскорблением. Об инциденте стало известно только сейчас, когда бывший президентский врач готовится опубликовать свои мемуары.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:18 В стране и мире
В МЧС раскрыли подробности мощного пожара в восьмиэтажке на юго-западе Москвы
00:49 В стране и мире
В РФ сняли запрет на пролет Boeing 737 MAX из дружественных стран
20:16 В стране и мире
Пентагон: США и союзники уже передали 12 из 20 систем залпового огня HIMARS
18:21 В стране и мире
Стали известны главные претенденты на пост премьера Британии
17:15 В стране и мире
Видео
Путин назвал бредом призывы Европы экономить воду и электричество
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации на Украине
Видео
Шойгу дал указания жестко пресекать обстрелы националистами освобожденных кварталов
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.