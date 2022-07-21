В Белом доме объяснили заявление Байдена о том, что у него рак

Отмечено, что 79-летний президент США оговорился, использовав глагол в настоящем времени, говоря о своем опыте лечения рака кожи в давние времена.

© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

В Белом доме прокомментировали ситуацию, связанную с заболеванием президента США Джо Байдена. Было отмечено, что президент страдал от онкологии кожи в прошлом времени. Информацию опубликовал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Его слова приводят «Известия».

«Ознакомьтесь с медицинской справкой Байдена. До того, как он стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи», - парировал он на заявления о якобы объявленном Байденом новом случае заболевания.

Бейтс пояснил, что 79-летний президент США оговорился, использовав глагол в настоящем времени. На самом деле Байден имел в виду свой опыт лечения рака кожи в давние времена.

Ранее экс-президент США Барак https://tvzvezda.ru/news/2022714822-f1707.html Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях Джо Байдена. Обама назвал заявление медика дешевым выпадом и счел оскорблением. Об инциденте стало известно только сейчас, когда бывший президентский врач готовится опубликовать свои мемуары.