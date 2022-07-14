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Обама назвал недостойными слова экс-врача Белого дома о психическом здоровье Байдена

Ян Брацкий
08:22 14.07.2022
Об инциденте стало известно после того, как бывший президентский врач собрался опубликовать свои мемуары.
Обама назвал недостойными слова экс-врача Белого дома о психическом здоровье Байдена
© Фото: Biden for President, KeystonePressAgency, globallookpress
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Бывший президент США Барак Обама раскритиковал экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который усомнился в умственных способностях действующего американского лидера Джо Байдена. Два года назад в ходе президентской гонки Байден оговорился, что бывает с ним довольно часто, а Джексон предложил ему пройти тест на когнитивные способности.

Об инциденте стало известно только сейчас, когда бывший президентский врач готовится опубликовать свои мемуары. Барак Обама назвал заявление медика дешевым выпадом и счел оскорблением, пишет Fox News.

«Вот почему я должен выразить свое разочарование тем дешевым выпадом, который вы сделали в отношении Джо Байдена в Twitter. Это было непрофессионально и недостойно должности, которую вы когда-то занимали. Вы также проявили неуважение ко мне и ко многим вашим друзьям в нашей администрации», - заявил Обама.

Бывший глава Белого дома выразил сожаление и надежду на то, что Джексон переосмыслит ситуацию и принесет извинения.

Ранее стало известно, что более 120 отставных американских генералов поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена. По словам авторов обращения, «главнокомандующий вооруженными силами США Байден, должен быть способен быстро принимать точные решения в области национальной безопасности» в любое время.

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