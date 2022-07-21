Олег Газманов выступил перед участниками спецоперации в Военно-медицинской академии Кирова

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Певец Олег Газманов выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в Военно-медицинской академии им. Кирова. Для россиян он автор и исполнитель десятков хитов, но для военнослужащих он прежде всего автор гимна настоящих мужчин - песни «Офицеры», и во время концерта Олег Михайлович посвятил ее всем присутствующим в зале героям и тем, кто сейчас находится на полях сражений.

Газманов высказал слова благодарности бойцам, выполняющим свой воинский долг, врачам ВМедА и благотворительному фонду «Старорусская 12», благодаря которому и стал возможен этот праздник для раненых. Благодарность в адрес фонда «Старорусская 12» и лично директору Яне Шапкиной прозвучала и от начальника Военно-медицинской академии генерал-майора Евгения Крюкова, который отметил, что фонд не только неоднократно организовывал концерты российских звезд эстрады для выздоравливающих, но главное - помогал и помогает в самом насущном - закупке дорогостоящего медицинского оборудования. Только за последние несколько месяцев благотворительный фонд «Старорусская 12» передал в дар ВМедА несколько суперсовременных ожоговых кроватей для тяжелых пострадавших, видеоэндоскопический комплекс для проведения бронхоскопии, лазерную систему и многое другое.

«Такую помощь - не на словах, а на деле - трудно переоценить. Когда отличным докторам помогает отличная техника - это гарантия спасения пациента», - отметил Крюков.

Ранее народный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в Новосибирске. Актер представил зрителям в госпитале отрывки из спектаклей «Хулиган. Исповедь», «Высоцкий. Рождение легенды». Также он исполнил песни известных российских исполнителей и прочитал стихи.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов