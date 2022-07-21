Глава Минстроя РФ рассказал, какие объекты Мариуполя требуется сносить

В городе присутствуют объекты, которые будет невозможно восстановить и которые, соответственно, подлежат сносу.

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин посетил с рабочим визитом освобожденный в ходе спецоперации Мариуполь и обозначил ситуацию с восстановлением поврежденных в ходе нее объектов.

По итогам поездки министра было определено, что в городе присутствуют объекты, которые будет невозможно восстановить и которые, соответственно, подлежат сносу. Также были уточнены сроки проведения работ.

Ранее в ДНР раскрыли, для чего будет использоваться порт освобожденного Мариуполя. Глава республики Денис Пушилин заявил, что он будет использоваться для морской транспортировки стройматериалов, а также транзита угля, металла и зерна.