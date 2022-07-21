Лавров заявил, что Россия рассмотрит просьбу Венгрии о дополнительных поставках газа

Об этом дипломат рассказал по итогам встречи с венгерским коллегой.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что российская сторона обязательно рассмотрит просьбу Будапешта о поставках дополнительного объема газа.

«Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить количество газа в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», - рассказал он.

В четверг днем министр иностранных дел Венгрии прибыл в Дом приемов МИД РФ для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. О переговорах сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Венгрии заявили, что страна не сможет отказаться от нефти и газа из России, так как не имеет возможности заменить энергоресурсы. Сийярто назвал отказ от российских поставок «физически невозможным» на данный момент.