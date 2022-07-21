Глава МИД Венгрии прибыл на переговоры с Лавровым
Кортеж дипломата прибыл в Дом приемов Министерства иностранных дел России.
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Дом приемов МИД РФ. Дипломат проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
О переговорах сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. О возможном проведении пресс-конференции по итогам мероприятия не сообщается.
Ранее Сийярто рассказал, почему его страна не может отказаться от закупок нефти и газа из России. Ключевым моментом является невозможность физически заместить российские энергоресурсы.