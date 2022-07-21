Европейский Центробанк поднял процентную ставку впервые за 11 лет

ЕЦБ поднял базовую процентную ставку до 0,5%, есть вероятность, что показатель продолжит повышаться.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов, теперь она составляет 0,5%. Такое решение было принято, чтобы держать инфляцию в Европе под контролем.

Ставка по маржинальным кредитам поднялась до 0,75% (ранее она составляла 0,25%), по депозитам - до 0% (ее значение составляло минус 0,5%). Базовая ставка до повышения составляла 0%.

В последний раз ЕЦБ повышал ставки 11 лет назад, причиной также была ускорившаяся инфляция. Не исключено, что показатель продолжит повышаться, подчеркнули в Центробанке.

Инфляция в Европе становится все более ощутимой. Жители замечают подорожание продуктов и коммунальных платежей, готовясь к суровой зиме. В Эстонии наблюдается самая высокая инфляция. Там ее показатель дорос до 22%.