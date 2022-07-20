Поздно газовать: что может ожидать Европу зимой без поставок топлива из России

В Европе наблюдается резкий скачок цен на энергоресурсы и продукты, так ограничение поставок российского газа влияет на экономическую ситуацию.

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Еврокомиссия призвала страны ЕС включить режим экономии и сократить потребление газа на 15%. Таким образом там пытаются подготовиться к холодам без российских поставок или с их ограниченным количеством.

Призыв не добавил оптимизма рядовым европейцам: вдобавок к возросшим ценам на бензин и рекордной инфляции у них появилась реальная перспектива остаться без отопления зимой.

Заседание Еврокомиссии по энергетической безопасности в Брюсселе прошло под девизом «Сохраним газ для безопасной зимы». На континенте планируют впервые провести холодные месяцы в экстремальных условиях - без российского газа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно уже сейчас готовиться к частичному либо полному прекращению поставок голубого топлива из России.

«Мы просим страны Европейского Союза сократить потребление газа на 15 процентов. Почему именно на 15 процентов? Это равноценно 45 миллиардам кубометров газа, и при такой экономии мы можем безопасно пережить эту зиму в случае прекращения подачи российского газа», - прокомментировала ситуацию она.

Снижение спроса на газ на заявленные 15 процентов пока мера добровольная, отметили в Еврокомиссии. Однако по информации агентства Блумберг, Брюссель намерен закрепить за собой право обязывать участников ЕС экономить топливо.

В некоторых странах союза, например, в Германии, призыв к энергетической голодовке уже поддерживается на государственном уровне.

«Совет людям: не паникуйте. Более 60% газа поступает с международного рынка, и следующей зимой у нас будет топливо. Однако цены на него высокие, поэтому сделайте все возможное, чтобы снизить потребление. Это очень важно для людей, и для отрасли», - высказалась заведующая отделом энергетики Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт.

Со слов председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас доля российского топлива на рынке ЕС составляет менее трети.

При этом увеличивается поток сжиженного газа из США. За первое полугодие Соединенные Штаты поставили в Европу 65 миллионов тонн топлива, 9 из них были поставлены в июне.

Однако в этом месяце экспорт резко снизится до 150 тысяч тонн. Восьмого июля загорелось крупное производство сжиженного газа в Техасе. Еще через день на другом американском газовом заводе в Оклахоме произошёл взрыв. Именно на этих предприятиях вырабатывалась большая часть топлива, отправляемого за рубеж. Заводы останавливаются, и цены на газ в Европе растут.

«США выгодно, чтобы были аварии и остановки работы заводов по сжижению газа. Потому что чем больше газа идет на экспорт, тем выше цены на внутреннем рынке.Чем больше заперт газ внутри рынка, тем ниже цены, выгоднее потребителю», - пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По данным агентства Евростат, в целом в Евросоюзе инфляция в июне ускорилась до рекордных 8,6%. В аналогичном периоде прошлого года она составляла около 2%. Такой резкий скачок является следствием роста цен на энергоносители, из-за чего все неизбежно дорожает.

Самые высокие показатели инфляции - в Эстонии. Там она разогналась до 22%. Услуги стали дороже в среднем на треть, а товары - на 16%.

Катрин Рисалу, директор по закупкам торговой сети, рассказала, что цены на масло, яйца, мясо, сыр, молоко значительно поднялись. Картофель подорожал больше всего, его цена увеличилась на 127%.

Как показывают опросы, почти половина жителей Эстонии вынуждена сократить привычную продуктовую корзину.

«Пять лет назад мне достался в наследство от мамы дом. Счет за электричество составляет 590 евро. А я зарабатываю около 1200-1300 евро в месяц. Так что сейчас очень сложно. Цены так быстро растут, что я уже не могу себе позволить многие сезонные продукты, они слишком дорогие», - признается менеджер Тону Лийвак.

В апреле этого года правительство Эстонии решило отказаться от импорта российского газа и постепенно переходить на альтернативные источники тепла. Впрочем, варианты выбирают не всегда безопасные.

Как сообщает Эстонский национальный телеканал, в городе Нарва местные власти не успели заключить соглашение на поставку природного газа, поэтому в котельных используют сланцевое масло. Добыча этого нефтепродукта дешевле, но наносит большой вред окружающей среде. Загрязняются грунтовые воды, в атмосферу выбрасываются сопутствующие нефтяные газы. Тем не менее, Министерство экономики Эстонии такое решение проблемы одобрило и даже поставило в пример для других регионов страны.

«Если предприятие централизованного теплоснабжения не получило газ, самоуправление идёт на чрезвычайные меры. Прекрасный пример Нарвы - там попросили у Департамента окружающей среды разрешение на использование резервного топлива - сланцевого масла. Департамент окружающей среды уже запросил мнение министерства, и мы четко заявили, что да, есть смысл применять сланцевое масло. Не нужно ждать, пока запасы газа будут исчерпаны или израсходованы до минимума», - объясняет Рийна Сиккут, министр экономики и инфраструктуры Эстонии.

Северный поток - основной маршрут поставок российского топлива в Европу - с 11 по 21 июля остановлен на плановое техническое обслуживание. В странах ЕС, в том числе в Германии, опасаются, что Россия и вовсе перекроет газ, хотя предпосылок к этому со стороны РФ нет. Тем не менее, европейские чиновники призывают готовиться к зимовке без российского топлива.