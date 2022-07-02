В знак солидарности: ограничение права на аборты в США вызвало протесты в Австралии

Демонстранты также высказались о дороговизне и сложности прерывания беременности в Австралии.

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В Австралии тысячи людей вышли на улицы, протестуя против решения Верховного суда США отменить конституционное право на аборты. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Тысячи людей по всей Австралии собрались в знак солидарности с протестующими за права на аборты в США после пересмотра дела "Роу против Уэйда"», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что помимо реакции на ограничение доступа к абортам в США, целью демонстрантов было обратить внимание на дороговизну и сложность прерывания беременности в Австралии.

Демонстранты собрались в городах Мельбурн, Сидней и Хобарт. В частности, на протесты в центре Мельбурна вышло более трех тысяч человек. При этом издание отмечает, что количество людей могло бы быть больше, если бы не проливной дождь в городе. Телеканал Sky News Australia добавляет, что еще около пяти тысяч человек вышли на протесты в Аделаиде и почти тысяча - в Брисбене. В Канберре число демонстрантов составило около 400.

Верховный суд США ранее отменил гарантированное конституцией право на аборты, оставив этот вопрос на усмотрение властей штата. В результате почти половина из 50 штатов планируют запретить или существенно ограничить аборты на своей территории.