«Роу против Уэйда»: как в США реагируют на запрет абортов

Пересмотр закона «Роу против Уэйда» связывают с назначением в Верховный суд убежденного консерватора Нейла Горсуча, именно с его приходом высший судебный орган изменил курс на сохранение традиционных ценностей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lenin Nolly, Keystone Press Agency, Global Look Press

Вашингтон. Площадь перед зданием Верховного суда. Тысячи людей скандируют лозунги в защиту права на аборт. Большинство протестующих - женщины, но мужчин тоже достаточно много.

На плакатах у протестующих надписи: «мы не инкубаторы», «наше тело - наш дело» и «нет отмене закона Роу».

Джейн Роу - это псевдоним Нормы Маккорви, и именно выигранный ею суд в 1973 году дал американкам право на аборты. У Нормы были проблемы с наркотиками и алкоголем и уже двое детей, воспитанием которых она не занималась. Забеременев в третий раз, Маккорви захотела сделать аборт и даже солгала полиции, что ее изнасиловали - это обстоятельство позволяло прервать беременность. Суд она выиграла, но за время тяжб успела родить дочку, которую отдали на усыновление. Через много лет репортеры ABC News нашли ее и записали интервью.

Аргументы дочери Маккорви вполне подходят американским пролайферам. Так называют граждан, которые отстаивают запрет абортов. Узнав, кто ее настоящая мать, Шелли Торнтон была шокирована ее образом жизни и отказалась с ней общаться. Но она благодарна властям за то, что ее матери не дали когда-то сделать аборт, тем самым подарив ей право на жизнь.

Пересмотр закона «Роу против Уэйда» связывают с назначением в Верховный суд убежденного консерватора Нейла Горсуча, именно с его приходом высший судебный орган изменил курс на сохранение традиционных ценностей.

В США действует система прецедентного права. То есть принятое однажды постановление суда распространяется на все последующие схожие процессы. Вердикт Верховного суда спровоцировал многотысячные акции во многих штатах.



Так, в Аризоне это вылилось в стычки с властями. Демонстранты пытались взять штурмом местный парламент. Для прекращения беспорядков полиция применила слезоточивый газ

Миссури стал первым штатом, где уже запретили аборты, чуть позже к нему присоединились еще четыре штата.

По прогнозам аналитиков, чуть ли не половина штатов, где традиционно сильны республиканцы поступят так же .

«Сегодня, в этот знаменательный день, Верховный суд Соединенных Штатов отменил постановление "Роу против Уэйда" и теперь каждый штат будет решать проблему абортов самостоятельно. Миллионы невинных жизней будут защищены в будущем. Ведь мы помним о более чем 60 миллионах невинных жизней, унесенных в результате постановления Роу против Уэйда», - заявил генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт.

В Техасе закон о запрете прерывания беременности вступит через месяц, однако уже действует временный шестинедельный запрет на аборты. Одна из крупнейших клиник в Хьюстоне, где совершались подобные операции закрылась 24 июня. Примечательно, что в Техасе еще в сентябре 2021 года был принят «закон о сердцебиении». Он запрещает делать аборт, когда у плода обнаружат биение сердца, а это возможно уже на 6-ой неделе. В этом случае прервать беременность запрещалось даже в случае изнасилования и инцеста.

К противникам запрета права на аборт присоединился и президент страны Джо Байден. В своем выступлении он сказал, что сожалеет о решении Верховного суда.

«Сегодня Верховный суд Соединенных Штатов буквально отобрал конституционное право у американского народа. Еще никогда не было сделано более серьезного шага в отношении права, являющегося важнейшим для наших граждан. Это печальный день для всей страны», - сказал президент США Джо Байден.

Решение Верховного суда США всколыхнуло весь мир. На него уже отреагировали европейские лидеры. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с американскими женщинами, подчеркнув, что их свободу ущемляют. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал это решение «большим шагом назад».

На фоне нарастающего напряжения агентство внутренней безопасности уже разослало всем экстренным службам предупреждение о том, что в стране может вырасти число случаев «насильственного экстремизма». Причем жертвами нападения могут стать не только клиники, где делают аборты, но даже судьи Верховного суда.