В стране и мире Минюст попросил суд закрыть агентство «Сохнут», занимающееся репатриацией евреев Анастасия Бобылева Беседа по иску назначена на 28 июля, после будет назначена дата заседания. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Басманный суд Москвы сообщил о том, что Минюст РФ просит закрыть агентство «Сохнут», занимающееся репатриацией евреев и помощью репатриантам. «В суд поступил иск Главного управления Министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут"», - передает РИА Новости сообщение суда. Беседа по иску назначена на утро 28 июля. После нее будет назначено заседание. Ранее Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус. Минобороны Сирии сообщило об атаке. Позже стало известно о двух погибших мирных жителях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика