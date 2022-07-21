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Минюст попросил суд закрыть агентство «Сохнут», занимающееся репатриацией евреев

Анастасия Бобылева
15:39 21.07.2022
Беседа по иску назначена на 28 июля, после будет назначена дата заседания.
Минюст попросил суд закрыть агентство «Сохнут», занимающееся репатриацией евреев
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Басманный суд Москвы сообщил о том, что Минюст РФ просит закрыть агентство «Сохнут», занимающееся репатриацией евреев и помощью репатриантам.

«В суд поступил иск Главного управления Министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации "Поддержка связей с еврейской диаспорой "Еврейское агентство "Сохнут"», - передает РИА Новости сообщение суда.

Беседа по иску назначена на утро 28 июля. После нее будет назначено заседание.

Ранее Израиль нанес ракетные удары по сирийской провинции Тартус. Минобороны Сирии сообщило об атаке. Позже стало известно о двух погибших мирных жителях.

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