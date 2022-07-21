Евросоюз снял запрет на поставки в РФ ряда товаров для авиаотрасли

Как говорится в пресс-релизе, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

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Европейский союз принял решения снять запрет на поставки в Россию ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Как сообщили в объединении, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

«Поставки товаров авиационной отрасли в Россию будут разрешены в степени, необходимой для обеспечения стандартов безопасности гражданской авиации Международной организации гражданской авиации (ICAO)», - сообщается на сайте ЕС.

С начала специальной военной операции на территории Украины Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов и оборудования российским авиаперевозчикам. Компания Boieng приостановила обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний. Позже посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайская авиационная промышленность готова обеспечить потребности российских перевозчиков в необходимых для ремонта самолетов запчастях.