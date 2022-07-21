Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта в Россию по группам товаров

Механизм параллельного импорта может быть отменен, когда будет понимание, что российской продукции имеется в достаточном количестве, отметил глава Минпромторга.

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Министр промышленности и торговли, вице-премьер Денис Мантуров заявил, что запущенная в мае система параллельного импорта, позволяющая ввозить в Россию некоторые товары без согласия правообладателя, может быть отменена. Глава Минпромторга выступил с таким заявлением в ходе рабочей поездки в Удмуртию в составе делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам товаров, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», - отметил Мантуров.

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